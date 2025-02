L'interista La Russa: "Non so se andrò a Napoli, mia prima volta allo Stadium abbiamo perso"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato a margine dell'evento Costituzione e Sport in corso a Palazzo Lombardia a Milano. Noto tifoso dell'Inter, La Russa ha inizialmente risposto alle domande dei cronisti sulla sfida scudetto prevista sabato sera in casa del Napoli: "Inizia bene questa settimana, ma l'importante non è l'inizio, è sempre dove si arriva. Aspettiamo sabato sera e vediamo…", ha risposto con scaramanzia il presidente del Senato.

Dove vedrà la sfida scudetto del Maradona in programma sabato contro il Napoli?

"Sono indeciso se andare a Napoli. Non ero mai andato allo Stadium, ci sono andato per la prima volta nell'ultima sfida e poi abbiamo perso… Per questo sono indeciso, magari è meglio se la guardo in televisione".

Firmerebbe per vincere la Champions League e lasciare lo Scudetto al Napoli?

"No, non firmo. Io vorrei anche la Coppa Italia…".

Come allenatore, lei preferisce Inzaghi o Conte?

"Due grandi allenatori, molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi nei cuori dei tifosi nerazzurri".

Nella corsa scudetto che andrà avanti fino a fine campionato, chi potrebbe essere l'uomo decisivo secondo lei?

"Dico Martinez, ma non il centravanti, il portiere. Avrà un compito difficilissimo, se ci riuscirà e se sarà all'altezza sarà la novità che ci potrà dare una mano".