L'intermediario Cannella: "C'è uno simile ad Osimhen. Tre talenti dell'Empoli pronti al salto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Peppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Peppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo: “Giovani come Baldanzi, Vicario e Parisi e sono prontissimi ad un grande salto di carriera. Baldanzi e Parisi soprattutto sono profili che devono inorgoglirci, come movimento italiano. E se il Napoli li segue fa benissimo perché sono dei veri talenti. Il Napoli quest’anno ha una consapevolezza enorme, che riesce a mettere sotto anche formazioni collaudate in Europa. Ormai non è più una sorpresa, provo a mettermi nei panni degli avversari, ma quali contromisure vuoi studiare? Il Napoli ha una forza varia e devastante.

Hojlund? Ha una difesa fisica e un’accelerazione nel breve che è difficile da ritrovare nel nostro campionato. In questo è l’unico simile ad Osimhen, poi ha una freschezza mentale che fai difficoltà a trovare altrove. L’Atalanta ha un grande scouting, è un 2003 ed oggi è il profilo più interessante in quella zona di campo. Chissà dove davvero può arrivare questo ragazzo…