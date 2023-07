L’invito dell’ex prep. portieri: “Lasciamo Contini al Napoli e facciamolo giocare"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: “Meret tra i migliori 10 portieri d’Europa? Assolutamente sì. In Italia, i 3 portieri più forti sono Meret, Falcone e Vicario. Audero non lo prenderei mai al Napoli, non mi piace affatto. Contini? Ha dimostrato di essere da Napoli. Non comprendo la scelta del Napoli di mandarlo in giro. Terracciano? Non è da Napoli”.