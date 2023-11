“L’Italia ha rubato”. Criscitiello bacchetta ADL: “Doveva risparmiarsi quell’uscita”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis è il presidente della squadra campione d’Italia ed avrebbe dovuto evitare quell’uscita ‘L’Italia ha rubato’. Era calcio di rigore per l’Ucraina, però dobbiamo giudicare anche la prestazione e siamo tutti contenti. Da Mazzarri mi aspetto un impatto forte, una vittoria a Bergamo ed un gran lavoro sulla testa dei calciatori.

Il Napoli ha bisogno di ordine e disciplina, cosa che non c’era con Garcia. Mazzarri ha un calendario spaventoso, ma per me a Bergamo fa risultato. Simeone o Raspadori? Punta su Raspadori”.