L'x arbitro Bergonzi: “Sozza? Merita 6, ma non ho capito la gestione di Kvara e Barella"

"Si capisce il suo talento anche dal fatto che non esce mai dal match come protagonista”.

TuttoNapoli.net

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare la direzione arbitrale di Sozza in occasione di Inter-Napoli: "Che Sozza sia uno dei migliori fischietti del nostro campionato o che sarà uno dei più bravi in un futuro ci sono pochi dubbi. Ha un DNA eccellente. Tutto ciò lo dimostra anche la carriera fulminea che ha fatto. Oggi comunque è stata la gara in cui mi è piaciuto meno. Poteva dare due gialli nel primo tempo, uno per Skriniar e uno per Barella. Anche se è un big match non bisogna risparmiare cartellini. La cosa che mi è piaciuta di meno è la gestione di Barella.