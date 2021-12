La chiave tattica di Del Genio: "C'è un'assenza pesante per il Milan e diventa mono-tematico"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul momento del Milan: "Il Milan entrava da tutte le parti con gli attaccanti mentre ora è mono-tematico con questa palla su Ibrahimovic, come abbiamo visto anche contro l'Udinese. Ibra è sempre pericoloso, lo sappiamo, soprattutto se te lo porti in area di rigore, ma prima il Milan arrivava invece da tutte le parti, ora invece no, Leao è un'assenza importante, anche Rebic, Diaz non è più brillantissimo. Su Ibrahimovic a 30 metri dalla porta di testa, meglio staccarsi e fargliela prendere, tanto lui la prende comunque, soprattutto nel confronto con Juan Jesus, solo Rrahmani può contrastarlo sul gioco aereo ma meglio non andare a duello e andare sulle spizzate. Il Napoli deve tenerlo lontano con la linea alta, a maggior ragione senza Leao in velocità".