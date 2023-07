La curiosità di Elmas: "Finora mi hanno messo ovunque, vediamo Garcia dove mi vedrà..."

Eljif Elmas è stato interrogato anche sulla sua posizione in campo, mostrando tutta la sua curiosità per le idee del nuovo allenatore

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, il centrocampista del Napoli Eljif Elmas è stato interrogato anche sulla sua posizione in campo, mostrando tutta la sua curiosità per le idee del nuovo allenatore: "Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere. In bocca al lupo". E sulla posizione in campo: "Ancora non ho parlato con lui. Vediamo, decide Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. Vediamo lui dove mi schiererà".

