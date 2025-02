La delusione di Sosa: "Non mi sono piaciuti i cambi di Conte e quel finale"

vedi letture

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Tele A come sempre con le pagelle dopo il pareggio del Napoli con la Roma: "Non mi sono piaciute le sostituzioni di Conte e quel finale. Il segnale di Conte con i cambi è stato di difendere, soprattutto quando metti Raspa e passi a 5 dietro”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).