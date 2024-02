La juventina Laura Barriales: “Solo Lobotka e Osimhen sarebbero titolari nella Juve”

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, la showgirl ed ex volto di Juventus TV, Laura Barriales

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è in grande difficoltà a livello di gioco, in crisi di risultati e ha cambiato nuovamente allenatore. Ma è proprio dietro a questo situazioni che si celano le maggiori difficoltà, per me non sarà una sfida affatto semplice nonostante il divario esistente in classifica tra le due squadre

Quale dei giocatori del Napoli di oggi giocherebbero titolari nella Juventus?

"Nel Napoli di quest'anno molto pochi: Osimhen, in coppia con Vlahović, e Lobotka a centrocampo. Gli altri non farebbero la differenza".