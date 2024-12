La leggenda del Boca Gatti attacca Messi: "Maradona preso a calci fino alla morte, lui mai..."

Hugo Orlando Gatti, leggenda del Boca Juniors e campione del mondo con l'Argentina nel 1966, ha attaccato Lionel Messi, uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, in un'intervista a La Nacion: "Non mi dispiace, ma ha giocato un calcio facile. L'ho visto in una squadra del Barcellona dove lo osannavano per tutto, dove nessuno gli dava un calcio... Aveva una grande squadra che giocava per lui. Può arrivare al Mondiale del 2026, ma sarà uno in meno. Oggi lo è, gioca in MLS...".

Però è stato l'artefice del Mondiale vinto 2022 in Qatar.

"Per me è stato il Dibu Martinez, in assoluto. Tutti devono baciargli il c**o. Ha vinto tutto, tutto. Lui è alto, grosso, è agile, ha le movenze di un 20enne. Messi non l'hanno nemmeno preso a calcio, lo hanno fatto giocare e se è così giochi tutti i giorni. Maradona è stato preso a calci fino alla morte. Messi non è stato picchiato. E Diego è stato picchiato, è caduto e si è rialzato. Se tocchi Messi, lui rimane lì".

Preferisce Ronaldo a Messi?

"Giocare in Arabia Saudita è più difficile, tutti giocano, corrono, ti 'uccidono'. Cristiano è limitato, ma è un fenomeno ed è meglio di Messi perché non ha avuto le condizioni di Messi e ha giocato nelle migliori squadre del mondo. Messi ha giocato al Barcellona, nell'Argentina, non ha preteso di giocare in altri paesi e ha avuto opportunità".