La previsione del 'Pampa': "Ecco quando sarà matematico lo scudetto del Napoli"

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pronto, chi Pampa?' in onda su Vikonos Radio: “Il Napoli è uno spettacolo, il Sassuolo gioca pure un buon calcio, i neroverdi meritano i complimenti per aver disputato una bella partita, ma il Napoli ormai ha messo il pilota automatico, conosce il suo percorso, magari può soffrire un attimo poi, però, alla fine porta a casa la vittoria. Guardate anche il calcio d’inizio di questa squadra meravigliosa: otto uomini sulla linea di centrocampo, il Napoli parte per aggredire immediatamente, anche sulle seconde palle. Ormai gli azzurri sanno cosa fare, ha la loro mentalità si vede contro chiunque e devo fare i complimenti ancora al Sassuolo. Una squadra che non si è snaturata, ha giocato come sa. Oltretutto, se metti il pullman davanti alla difesa è inutile, il Napoli prima o poi ti fa male, tanto vale allora provare ad impensierirlo, quindi bravo Dionisi. D’altro canto, Salernitana, Spezia, Juve, Roma, tutte hanno messo il pullman e sono state demolite, la sconfitta con l’Inter è stato solo un incidente di percorso, gli stessi nerazzurri hanno perso punti su punti".