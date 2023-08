La previsione di Onofri: “La pretendente più quotata allo scudetto è il Milan”

Claudio Onofri, allenatore ed opinionista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Claudio Onofri, allenatore ed opinionista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Voto al mercato del Napoli? È chiaro che il pezzo da non cedere era Osimhen: è rimasto ed è già prova di un ottimo lavoro. Natan piano piano si inserirà. Cajuste e Lindstrom li conosco bene: sono molto bravi e sono assolutamente da Napoli. Cajuste può giocare dappertutto in mezzo al campo, ha caratteristiche di duttilità completa: forza fisica e grande tecnica, sa scambiare bene con gli attaccanti, sa rifinire ma anche chiudere l’azione.Lindstrom può giocare sia a destra che a sinistra che da trequartista. Ha caratteristiche simili a Kvaratskhelia. Ha giocato più spesso come trequartista nell’Eintracht, ma anche come esterno che come seconda punta ma non è il suo ruolo naturale. Ha grande dribbling e sa usare sia il destro che il sinistro per battere a porta. Per me 7.5 può essere il voto giusto.

Natan, cosa gli manca per esordire? Ha ottime qualità difensive, personalità ed esperienza. Il calcio europeo è diverso rispetto a quello cui è abituato, in Brasile il calcio è meno tecnico. Il suo limite potrebbe essere che tende spesso all’anticipo e al pressing alle spalle del portatore di palla, andando spesso in fallo. Dovrà migliorare in questo aspetto per evitare di mettere in difficoltà la squadra ma ha tutte le capacità per giocare nel Napoli: 1.90 mt, molto muscolare, diamogli tempo e farà bene. Garcia sta ripetendo intelligentemente le tracce del gioco di chi l’ha preceduto, pur inserendo qualche modifica in uno spartito sostanzialmente simile a quello spallettiano.

La pretendente più quotata al titolo è il Milan, che ha fatto un mercato importante, che innalza un livello che era già alto. Anche la Juventus, che deve ancora completare il mercato, potrebbe fare bene”.