La promessa di Hamsik: "Tornerò per salutare come si deve. Quando sono uscito con la Samp non sapevo come sarebbe finita"

MULTIMEDIA FOTO & VIDEO - PRANZO UEFA, ASSENTE ADL: ARRIVATI GIUNTOLI E EDO. IL VICEPRESIDENTE: "FORZA NAPOLI E FORZA SALISBURGO" Tutto pronto a villa D'Angelo per il pranzo Uefa tra i dirigenti del Napoli e del Salisburgo. Dopo la dirigenza del Salisburgo, nel locale di via Aniello Falcone sono arrivati anche i rappresentanti del Napoli. Assente Aurelio De Laurentiis, ci sono Edo De... GIOVANILI UNDER 17, GIOVEDÌ COMINCIA IL TROFEO BEPPE VIOLA: NAPOLI NEL GIRONE C CON DUE ITALIANE E UNA RAPPRESENTATIVA GHANESE Dal 7 al 12 marzo si terrà ad Arco (Trento) la 48°edizione del trofeo Beppe Viola, dedicata alla memoria dell'inviato Rai prematuramente scomparso. Presenti come al solito squadre della massima serie, cui si aggiunge la nutrita presenza di formazioni locali,...