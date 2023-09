La proposta di Calamai su Donnarumma: "Spalletti deve forse puntare sul 'suo' Meret"

"Spalletti è un ottimo allenatore. Ma non è Mago Merlino. Cosa poteva fare con appena cinque-sei allenamenti?"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli sull'esordio alla guida della nazionale di Luciano Spalletti: "Spalletti è un ottimo allenatore. Ma non è Mago Merlino. Cosa poteva fare con appena cinque-sei allenamenti?

Ma ora c’è un presente da vivere con inevitabile preoccupazione. La gara contro l’Ucraina diventa già un passaggio decisivo per la qualificazione ai prossimi Europei. Bisogna vincere. Punto e basta. Nel dopo Macedonia si è acceso un vivace dibattito su Donnarumma. E’ ancora un portiere affidabile? Oppure Spalletti deve cercare un qualcosa di diverso magari puntando sul suo Meret? Riflessioni corrette. Ma il problema principale dell’Italia è che contro l’Ucraina serviranno gol. Immobile ha messo la sua firma contro la Macedonia. Un buon segno. Ma la sensazione è che contro l’Ucraina le reti dobbiamo aspettarle o meglio pretenderle dai centrocampisti. Tutti forti. Tutti abili anche in fase conclusiva. Aspettando di trovare finalmente il bomber di livello internazionale. Quello che sposta gli equilibri. Chissà quante volte Spalletti da nuovo cittì ha dovuto convivere con il fantasma del suo vecchio allievo Osimhen. Quanto avremmo bisogno di uno come lui.