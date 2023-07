La sensitiva e agente di mercato: "Ho un'impressione su Osimhen"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Teodora Stefanova, agente sportivo e sensitiva

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Teodora Stefanova, agente sportivo e sensitiva: “Se Osimhen rimane a Napoli? Potrei dire che questo momento è abbastanza importante per lui, la sua decisione l’ha già presa in questi giorni. È corteggiatissimo, ma lui si trova molto bene a Napoli in questo momento dopo lo scudetto. Io credo che le ultime ore saranno molto decisive per il suo futuro. Al 99% resterà a Napoli. Sta decidendo e credi che firmerà per il Napoli. Questa stagione il Napoli sarà competitivo per lo scudetto e in Champions League.

Credo che il Napoli punterà molto sui giovani, Garcia farà un nuovo modulo e cambierà un po’ gioco, ma è una squadra fatta molto bene anche a centrocampo e in attacco. È una delle prime che combatterà per lo scudetto. Se non rinnova Osimhen, arriverà un giocatore molto forte. Osimhen però lo vedo al 99% a Napoli. È molto convinto. Un giocatore del Real Madrid potrebbe sostituire Victor Osimhen qualora andasse via”.