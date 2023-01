La stoccata di Maldini: "Qualcuno versa lacrime di coccodrillo dicendo che il calcio è in difficoltà"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, prima della sfida contro il Torino di Coppa Italia ha tirato una frecciata a Inter e Juventus.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, prima della sfida contro il Torino di Coppa Italia ha tirato una frecciata a Inter e Juventus: "Da questa linea non ci scostiamo, perché quando tutti versano lacrime da coccodrillo con il calcio che è in difficoltà... noi che stiamo andando verso un calcio sostenibile dovremmo essere presi come esempio". Chiaro il riferimento ai club che, attraverso le parole dei dirigenti, si sono lamentati perché non ci sono stati aiuti statali ma che, mese dopo mese, aumentano le spese seppur in una posizione debitoria abbastanza complicata.