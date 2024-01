La surreale domanda di Tuttosport ad Allegri conferenza: “Cosa consigli a Mazzarri vista l’inchiesta sul Napoli?”

TuttoNapoli.net

Ha dell'incredibile il contenuto di una domanda rivolta in conferenza stampa all'allenatore della Juve Massimiliano Allegri. Il tema non è la gara di campionato della Juve ma le ultime vicende sul Napoli, peraltro tutt'altro che chiare e che al momento non toccano la sfera sportiva. La domanda è stata del giornalista di Tuttosport.

Cosa suggerisce a Mazzarri con l'inchiesta aperta sul Napoli, non ancora quella sportiva, dopo quello che ha vissuto l'anno scorso?

"Non suggerisco niente, già faccio fatica a fare il mio e non sono in grande di dare consigli agli altri".