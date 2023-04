La surreale teoria dell’ex Juve Barzagli: “Lo schiaffo di Gatti? Se Kvara fosse stato più alto..."

Il match tra Juventus e Napoli, vinto 1-0 dagli azzurri nel finale, è stato anche segnato dallo schiaffo di Gatti a Kvaratskhelia.

Negli studi di DAZN, l'ex bianconero Andrea Barzagli ha minimizzato così l'accaduto: "Non so, cosa gli è preso. Era girato, forse è stata una mancanza di equilibrio, non penso volesse fargli male o tirargli un pugno. Essendo più alto poi è arrivato direttamente sulla faccia di Kvaratskhelia, se fosse stato più basso non sarebbe successo niente".