La testimonianza di Cannavaro jr: "In Cina tutti producono mascherine, chi le vende a un centesimo in più viene arrestato!"

Direttamente dalla Cina bellissima testimonianza di Paolo Cannavaro sul Coronavirus e le misure adottate in Cina: "La Cina capito che c'era un business troppo grande per le mascherine e le aziende che producevano altro, ora producono solo mascherine. Il governo ha pagato tutte le mascherine e poi ha deciso come distribuirle regalandole anche all'Italia. In più, le mascherine destinate alla farmacia, se vengono vendute a un solo centesimo in più rispetto al valore di mercato, c'è multa, arresto e annullamento della licenza per vendere farmaci. C'è una seria intenzione, in Cina, di dare vera assistenza al popolo. Se in Italia devo pagare 60 euro per una mascherina, non è più un servizio. In più, se le mascherine sono finite, in Cina si possono prenotare on-line".