Lamouchi: "Il Napoli ha iniziato male, per lo scudetto sarà corsa a due"

© foto di Federico De Luca

Sabri Lamouchi, oggi allenatore ed ex giocatore di Inter e Parma, ai microfoni de L'Interista ha dichiarato che la sfida tra Juventus e Inter sarà probabilmente decisiva per l'assegnazione dello Scudetto: "Il Napoli campione d'Italia ha iniziato male ed il Milan non è lo stesso di due anni fa. Sarà una corsa fra queste due squadre, con l'Inter che ha un leggero vantaggio suo bianconeri".

Domenica lo scontro diretto è già importante?

"Provate ad immaginare che peso avrebbe se vincesse l'Inter, a Torino. Sarebbe un vantaggio importante, nonostante la strada sia ancora lunga ed il campionato non terminerà di certo domenica sera. Mentalmente sarebbe pesante".