Lautaro a Inter TV: "Contava vincere e lo abbiamo fatto contro una squadra molto difficile"

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il 3-2 contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento per il mio gol, però l'importante è sempre far vincere l'Inter ed oggi lo abbiamo fatto contro una squadra molto difficile come il Napoli".

Oggi ha giocato in tandem con Correa, suo compagno anche in Nazionale.

"Sì, certo. Mi aveva detto prima della partita che mi avrebbe fatto un assist ed ha mantenuto la parola. Sono molto contento anche per lui perché ha giocato e lo ha fatto bene. Ripeto, lavoriamo sempre per il bene dell'Inter".

Quanto è stato importante ritrovare il gol?

"E' stato importante perché per un attaccante fare gol lo è: è il suo ruolo e il suo lavoro. Cerco sempre di fare gol, di stare vicino alla porta, di avere occasioni, ma a volte non riesco perché la palla va fuori oppure calci bene un rigore e te lo parano. Capita, ma devi restare tranquillo ed esserci con la testa. Per fortuna mi aiutano i compagni e sento il supporto dello staff. Ho fatto gol, ma contava vincere, essere lì agganciati a quelle davanti e lo abbiamo fatto contro una squadra molto difficile. Sono contento per me e per la squadra".