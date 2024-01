Lautaro a InterTv: "Conosciamo il valore del Napoli, ma vogliamo portare a casa il trofeo"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della finale di Supercoppa 2024 contro il Napoli

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della finale di Supercoppa 2024 contro il Napoli: "Sappiamo tutti il valore del Napoli, sono i campioni d'Italia e abbiamo tanto rispetto per loro. Dobbiamo essere molto attenti, hanno qualità anche se hanno assenze importanti: dobbiamo recuperare, pensare a quello che dobbiamo fare per metterli in difficoltà e cercare di alzare il trofeo e portarlo a casa per i nostri tifosi.

Thuram? E' molto facile giocarci, dal primo giorno si è messo a disposizione: lavora tantissimo per la squadra, è importantissimo per noi perché ci dà una mano. E' un grande giocatore, sono contento per lui perché lavora benissimo dal primo giorno come tutti i nuovi, che hanno capito subito cosa vuol dire giocare all'Inter. E' importante sempre essere concentrati fino all'ultimo, mi sento bene e sono cresciuto in questo".