Lavezzi ricoverato in un centro di psichiatria: "Devo cambiare vita per mio figlio"

Dopo una truffa e un'aggressione subiti a Punta del Este, in Argentina, l'ex attaccante del Napoli è stato ricoverato in un centro di psichiatria

Ezequiel Lavezzi vive un momento delicato. Dopo una truffa e un'aggressione subiti a Punta del Este, in Argentina, l'ex attaccante del Napoli è stato ricoverato in un centro di psichiatria specializzato nel recupero dalle dipendenze. Dall'Argentina arrivano anche le prime parole del Pocho, riportate in Europa da L'Equipe:

"E' difficile, ma devo farlo, devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio". Secondo il giornalista di El Trece, Matias Vazquez, Lavezzi avrebbe aggiunto: "Sono andato troppo oltre. Ho provato a purificarmi a casa di Pilar, ma non ci sono riuscito. Ora non avevo altra scelta che venire in clinica".