Lazio, Baroni a Dazn: "Napoli con i titolari? A noi non cambia niente, giochiamo in 16 sempre"

Marco Baroni, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Napoli: "Il Napoli è una squadra fortissima, con grande solidità. Per noi è un test importante, la squadra deve cresce attraverso queste partite. Per alzare il nostro livello abbiamo bisogno di fare la prestazione in queste gare".

Napoli rivoluzionato rispetto a giovedì, cosa cambia?

"Avevo intuito certe rotazioni, non ci cambia niente perché tra tre giorni giochiamo a Amsterdam. Dobbiamo giocare in 16, avendo così tante competizioni. La squadra deve affrontare queste gare con la stessa mentalità, senza snaturarsi".

Qual è il pericolo più grosso di questa sera?

"Loro hanno questa modalità di lavoro tra le linee, oggi Dele-Bashiru ha una partita complicata ma ci lavoriamo e so che è pronto. Ha tanta fisicità, deve tenere la testa accesa perché in certe partite basta una disattenzione per prendere gol. Gli daremo una mano importante e lui ce la darà a noi".