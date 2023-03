Lazio, Cataldi: "Dura col Napoli, incredibile Lobotka ma abbiamo lavorato tatticamente..."

Lunga intervista a DAZN per Danilo Cataldi, regista della Lazio, che tra le varie cose si sofferma anche sulla prossima partita di campionato

: "Ci stiamo preparando per la partita che ci aspetta che sarà parecchio impegnativa. Abbiamo lavorato a livello tattico. Cerco sempre di avere pensieri positivi, ma è innegabile che loro siano tra le squadre più in forma d'Europa. Sarà una gara complicata, ma penso che possiamo fare bene".

Cataldi ha parlato anche dei singoli della squadra di Spalletti: "Lobotka? Sarà complicato affrontarlo. Bisogna fargli i complimenti perché è cresciuto in maniera incredibile in una piazza non proprio leggera come Napoli. Kvaratskhelia? Abbiamo giocato contro di loro una delle prime gare, lui era un oggetto misterioso ancora e non mi aspettavo l’impatto che ha avuto in questo campionato".