Lazio, Gila a Dazn: "Meritavamo di più, ma un pari con la capolista ci dà fiducia"

Mario Gila, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Napoli: "Un risultato molto importante per noi, è vero che abbiamo commesso due errori che ci hanno fatto pareggiare. Meritavamo di più, anche se alla fine pareggiare col Napoli che è primo in classifica è un risultato molto positivo e anche mentalmente ci dà tanta fiducia per continuare a fare risultati positivi in questa stagione".

Quanto conta avere un'ambiente che spinge?

"Abbiamo tanto bisogno del pubblico, per noi sono come un giocatore in più. Dopo il 2-2 ci hanno dato tantissima forza".

Dove può arrivare questa Lazio?

"C'è tanta fiducia in noi, sappiamo che possiamo fare tante cose belle ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Anche se non siamo riusciti a vincere stasera abbiamo fatto una grande partita, possiamo lottare contro le più grandi".

Vi preoccupa il fatto che in Champions potrebbero andare solo 4 squadre?

"Se abbiamo la mentalità di raggiungere i tre punti ogni partita, non dobbiamo pensare a questo fatto".