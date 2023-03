Lazio, Hysaj: "Grande prova, l'abbiamo vinta per due motivi"

Al termine di Napoli-Lazio, l'ex di turno Elseid Hysaj ha commentato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel

Al termine di Napoli-Lazio, l'ex di turno Elseid Hysaj ha commentato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questa è una grandissima prova. Stiamo crescendo come squadra e come gruppo. Se superi una prova come questa su vedono i progressi e devi credere nel tuo potenziale perché puoi fare bene anche su campi come quello di Napoli. Siamo adulti e professionisti. Sapevamo che questa partita poteva essere una cambio di passo per noi. Siamo stati bravi ad avere tranquillità e a dimostrare che sappiamo giocare anche noi contro le grandi squadre e possiamo fare grandi cose nel futuro".

Differenze con l'anno scorso? "Il primo anno abbiamo fatto male. Adesso sappiamo fare movimenti giusti e tutto riesce facilmente. Ho la fiducia dei ragazzi e del mister ed è normale che le cose vanno meglio".