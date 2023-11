Lazio, il nuovo Sarri: “Lasciato il pallone al Feyenoord e abbiamo sofferto insieme!”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria per 1-0 contro il Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria per 1-0 contro il Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo trovato una squadra che ha qualità non indifferenti nel palleggio, abbiamo deciso noi di non andarli a prendere troppo alti. Un po' di palleggio lo abbiamo lasciato volutamente, ma è una partita in cui quando c'è stato da soffrire l'abbiamo fatto insieme. Una partita che ci tiene in lotta per la qualificazione".

Gara di sacrificio. La squadra è rimasta compatta…

“Lo spirito di sacrificio è stato su livelli elevati, mi è piaciuto che si sia alzata la panchina, c'era partecipazione da parte di tutti. Questa squadra è troppo spesso criticata per atteggiamento, ma delle volte sono le caratteristiche di giocatori che possono darti impressioni di non guerrieri ma questi ragazzi sia allenano con una dedizione che ho visto raramente in 30 anni che alleno".