Lazio, Immobile a Torre Annunziata: "Vi abbiamo rubato Sarri. Insigne mi ha detto un po' di cose..."

Il comune di Torre Annunziata ha organizzato una premiazione per Ciro Immobile, campione d'Europa con l'Italia, e Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi Tokyo 2020. L'attaccante della Lazio, dopo la proiezione di un video celebrativo del cammino azzurro a Euro 2020. Queste le dichiarazioni del bomber biancoceleste riportate dal portale LaLaziosiamonoi: "Devo dire che anche con il video di Irma avevo un magone dentro. Bellissimo, emozionante. Poi aver vinto un Europeo dopo 53 anni è stata una cosa fantastica. La cosa è talmente grande che i primi giorni nemmeno ho messo a fuoco. Vincere un trofeo così prestigioso, aver giocato qualche partita in Italia e aver disputato la finale in casa loro, ci ha dato una soddisfazione immensa. La cosa che più ci ha riempito di gioia è che dopo sofferto tanto in questo periodo abbiamo riportato un sorriso nei volti delle persone. Ci credevamo fin dall'inizio e abbiamo lottato tutti nella stessa direzione. Vincendo partita dopo partita ci ha dato più fiducia per andare avanti. Vi racconto un aneddoto della finale: eravamo in ritiro vicino Londra e intorno alle 2:30 del mattino ci hanno sparato i fuochi d'artificio e ci hanno fatto svegliare. In quel momento non ti rendi conto di quello che sta succedendo. Mi sono riaddormentato subito e alle 4:00 è successa la stessa cosa. Ho avuto il dubbio fino al mattino se fosse un incubo e una cosa mia o una cosa di tutti".

SU SARRI ED INSIGNE - Una battuta su Maurizio Sarri, rivolgendosi alla platea piena di tifosi del Napoli: "Innanzitutto abbiamo rubato il vostro allenatore. Ho avuto la fortuna di stare in vacanza con Lorenzo e mi sono fatto dire un po' cose di Sarri, quindi sono arrivato in ritiro preparato. Poi Lorenzo (Insigne) mi racconta solo belle cose di Napoli, lui a parte la parentesi di Foggia e Pescara, ha dedicato tutto al Napoli. Il suo rinnovo? Non gliel'ho voluto chiedere". Ancora sull'Europeo: "Lorenzo (Insigne) e Marco (Verratti) ho la fortuna di conoscerli da tanto tempo. Siamo cresciuti insieme. Il mister Mancini è stato fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche nella creazione di un grande gruppo, una grande squadra. Solo un grande gruppo vince una grande competizione".

ANEDDOTO SU SALVATORE ESPOSITO - Dopo la proiezione di un videomessaggio di saluto da parte di Salvatore Esposito, Immobile ha raccontato un aneddoto: "Salvatore è un personaggio pazzesco. Siamo andati a cena insieme a Roma la prima volta che ci siamo conosciuti e io gli chiedevo qualcosa sul finale di Gomorra. E lui mi rispondeva solo se vieni a giocare al Napoli e io ribattevo di dirmi qualcosa di Gomorra. Poi durante la cena stavamo parlando di altro e mi diceva sempre di venire al Napoli e io dicevo no Salvatò, sto alla Lazio, non posso ".

MARCIA IN PIÙ - Dopo un video di saluto di Marco D'Amore, Immobile risponde: "Marco ha detto che quando ci ritroviamo in un posto diverso da Napoli, dalla Campania, dal sud, ci viene in mente subito la nostra creatività. Questo è bello e divertente di noi. La stessa cosa vale non solo per gli sportivi, per gli artisti, per tutti. Come ha detto Irma, abbiamo una marcia in più".