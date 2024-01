Lazio, Lotito approva la Supercoppa a differenza di Sarri: "Brand italiano crescerà"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Radio Tv Serie A direttamente da Riyad in Arabia Saudita

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Radio Tv Serie A direttamente da Riyad in Arabia Saudita, dove la sua squadra domani sera affronterà l'Inter nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana : "Vivo quest'avventura con grande trepidazione. Abbiamo una competizione da giocarci e siamo consapevoli del ruolo di internazionalizzazione del nostro brand, che sia quello della Lazio o quello del calcio italiano.

Ci sono tutte le condizioni per un salto di qualità nell'organizzazione e nelle risorse in campo internazionale. Questo evento ci garantirà grande visibilità, visto che ci saranno 180 paesi collegati, c'è una globalizzazione del brand del calcio italiano ed in particolar modo della Lazio".