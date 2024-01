Lazio, Luis Alberto a Sky: "Alla fine il Napoli ha pensato solo a difendersi per meriti nostri"

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha commentato anche ai microfoni di Sky Sport lo 0-0 con il Napoli.

Che risposta ha dato la squadra dopo la Supercoppa, sia in settimana che nella partita giocata stasera?

"Il lavoro settimanale è stato ottimo, abbiamo fatto due-tre allenamenti con cattiveria impressionante e ritmo bellissimo. Oggi la squadra l'ha dimostrato in campo, con una grande prestazione: peccato non aver vinto".

Si sta lavorando bene in casa Lazio, anche a livello di ricambio generazionale?

"Sì, bene… Ogni squadra deve cambiare sempre, abbiamo salutato alcuni giocatori e ne sono arrivati altri forti. L'importante è fare buone prestazioni, abbiamo fatto cinque partite con risultato positivo. Credo che il Napoli negli ultimi minuti abbia pensato solo a difendere, per meriti nostri: posso solo dire ai compagni, come ho fatto negli spogliatoi, che si deve giocare sempre così. Poi puoi vincere o perdere, ma se giochi così ne vinci nove su dieci".