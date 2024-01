Lazio, Luis Alberto: "Se giochiamo così vinciamo 9 volte su 10, il Napoli è comunque una bella squadra"

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel il pareggio col Napoli.

All'Olimpico di Roma: "Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno per la prestazione. La squadra ha fatto una bellissima partita, ma quando non fai gol non puoi dire che è stata perfetta. È un peccato, dobbiamo rimanere con le cose positive che abbiamo fatto. Se giochiamo così vinciamo 9 volte su 10. Il Taty ha fatto il gol più difficile, ma era fuorigioco. L'importante è creare tanto, poi arriverà un momento in cui entra la palla per forza. Dobbiamo essere più cattivi. Ci è mancato poco con Castellanos e Isaksen, e anche con Vecino. L'importante è giocare così, abbiamo comunque affrontato il Napoli che è una bella squadra. Io sono contento e positivo".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Prima della partita pensavo di non avere tanti minuti nelle gambe, poi mi sono sentito bene. Correvo in modo pulito, per me è fondamentale. Ho avuto un periodo con tanti dolori, oggi ho ritrovato quel Luis Alberto che voglio essere. Ora ho un'altra settimana pulita per lavorare e per arrivare a Bergamo. Le mie sensazioni erano buone. Peccato per gli ultimi metri, dobbiamo scegliere meglio l'ultimo passaggio. L'importante è creare così tanto come contro il Napoli. Mancano ancora tante partite in campionato e noi siamo lì. Con questo spirito di squadra arriveremo all'obiettivo".

Infine una riflessione sul momento della squadra: "Io dal campo non sentivo il peso sulla squadra della brutta prestazione in Supercoppa. Ho visto solo un po' di confusione nella pressione. Nel secondo tempo ci siamo alzati un po' e l'abbiamo fatto meglio. Loro hanno giocatori di qualità e sanno palleggiare. Sono contento di come ha lavorato la squadra, dobbiamo continuare così. Speriamo di non cadere più in una partita brutta come quella contro l'Inter".