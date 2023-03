Lazio, Patric: "Ci tenevamo tanto a questa vittoria, la meritavamo noi e i nostri tifosi"

"Questo ennesimo clean sheet vale tanto, la vittoria è importante per la nostra fiducia".

Al termine della gara vinta al Maradona contro il Napoli, difensore della Lazio Patric ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Giocare con un giallo sulla testa non è stato facile, era il primo fallo. Con l'esperienza sono riuscito a reggere. Questo ennesimo clean sheet vale tanto, la vittoria è importante per la nostra fiducia. Sicuramente sono tre punti come gli altri ma ci tenevamo tanto, la meritavamo noi e i nostri tifosi. A livello difensivo siamo migliorati tanto, difendiamo di squadra. Complimenti a tutti. L'importante è portare a casa i tre punti, anche nelle giornate in cui si gioca meno bene".