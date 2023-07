Lazio, Pedro ci crede: "Possiamo vincere lo Scudetto! Serve la mentalità del Napoli"

"Un campionato difficile da vincere, l'ha vinto il Milan, il Napoli, possiamo farlo anche noi".

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato il rinnovo, Pedro ha parlato - come riportato da Lalaziosiamonoi - della possibilità che la Lazio arrivi i vincere lo scudetto: "L'ho detto l'anno scorso, nessuno scommetteva su noi, tutto è possibile. Un campionato difficile da vincere, l'ha vinto il Milan, il Napoli, possiamo farlo anche noi. Serve un salto. Penso che non sia impossibile. Tutti noi dobbiamo avere il sogno di vincere lo Scudetto con la Lazio. Non è una cosa impossibile. Difficile sì, dobbiamo lavorare tutti insieme, abbiamo fatto una buona stagione, dobbiamo migliorare".

Al di là dello scudetto, sarebbe importante per i biancocelesti vincere un trofeo: "Il principale obiettivo, se non l'unico. Ora mi piacerebbe vincere in ogni paese in cui ho giocato, qui anocra non ci siamo riusciti. Serve la mentalità giusta, penso che siamo pronti per farlo. Dobbiamo andare in campo e provare a vincerle tutte. Serve il passo in avanti nella mentalità, come il Napoli l'anno scorso che è sceso in campo per vincerle tutte".