Lazio, Pellegrini: "La vittoria di Napoli ci ha dato entusiasmo, ma non ci illuda"

Luca Pellegrini, esterno della Lazio, alla vigilia della sfida contro la Juventus, società dalla quale è arrivato in biancoceleste nel corso dell'ultima estate, dopo il prestito di sei mesi dell'anno scorso, ha parlato a Lazio Style Channel: "La vittoria di Napoli ci dà entusiasmo, più consapevolezze rispetto alle due precedenti. Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla vittoria del Maradona perché sappiamo che andare a giocare a Torino non è una cosa facile".