Lazio, Sarri a Mediaset: "L'Inter ha tanta qualità. Siamo durati 3-4 minuti"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della semifinale di Supercoppa Italiana persa per 3-0 contro l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della semifinale di Supercoppa Italiana persa per 3-0 contro l'Inter: "Siamo durati tre o quattro minuti. La differenza tra noi e loro esiste, i meriti dell'avversario non vanno sottovalutati, ma la differenza non è quella vista stasera. In questa sconfitta ci sono anche molti demeriti nostri".

Che spiegazione si è dato?

"Purtroppo viviamo spesso di alti e bassi. Mi dà fastidio perdere così. L'Inter ha tanta qualità, probabilmente il centrocampo più forte d'Europa, diamo i meriti a loro ma prendiamoci anche i nostri demeriti che sono piuttosto evidenti".

Lotito era arrabbiato?

"No, non era assolutamente arrabbiato. Era deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura di fronte a una vasta platea televisiva. La pensa come me, si può perdere con l'Inter ma non così".

Cosa non ha funzionato?

"Dal campo ho avuto la sensazione che eravamo in ritardo su tutto. Ho visto una squadra impaurita nella fase iniziale della partita, timorosa nell'uscire dietro, molli nella fase difensiva, abbiamo coperto poco la palla. Questi mancati scivolamenti ci hanno messo in una difficoltà atroce. O siamo impauriti o siamo molli mentalmente".

Come si riparte in campionato?

"In tutte le esperienze negative ci sono degli insegnamenti. Se guardiamo i singoli siamo nettamente inferiori all'Inter, ma se vogliamo competere con queste squadre dobbiamo fare qualcosa in più a livello tattico e di determinazione".