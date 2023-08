Lazio, Sarri insiste: “Complotto su 3 big in trasferta? C’era lo 0,2% di possibilità”

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri torna sulla questione calendario nel post Lecce-Lazio.

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri torna sulla questione calendario nel post Lecce-Lazio. Nella conferenza stampa pre-partita aveva polemizzato sulle tante gare in trasferta contro le big nelle prime giornate e, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sul tema: "Calendario indirizzato da qualcuno? Non ho sospetti, ho dei numeri. Quella possibilità delle tre trasferte consecutive succede nello 0,18% dei casi, al 99,82% non è casuale. Chi deve mettere paletti al calendario ha sbagliato, è un errore umano".

La Lazio alla terza giornata giocherà a Napoli, mentre nel quarto turno a Torino contro la Juventus. Alla settima giornata, invece, sfiderà il Milan a Milano.