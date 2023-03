Lazio, Sarri: "La stagione del Napoli è un'anomalia, come la Juve negli anni passati"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'AZ Alkmaar.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'AZ Alkmaar valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, rilasciando alcune dichiarazioni sul campionato: "Il mio Napoli ha perso un campionato a 91 punti, non era mai successo. Qualcuno ha detto che le squadre in zona Champions non stanno correndo, ma non è vero, sono in linea con l’anno scorso.