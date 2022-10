Lazio, Sarri: "Scudetto? Cavolata, purtroppo Roma è specializzata dall'esaltazione alla polvere"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "A che punto siamo col mio lavoro alla Lazio? Poco più avanti di quanto stavamo all'inizio. Per quanto riguarda la mentalità, stiamo cercando di crescere e quindi la più grande cavolata che possano fare i giocatori è ascoltare chi parla di scudetto. Purtroppo Roma è specializzata nell'esaltazione e poi ritorno alla polvere in una settimana. Noi dobbiamo pensare a essere competitivi, non vincenti". E' quanto ha detto in conferenza stampa il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia dell'impegno di Europa League a Graz (Austria) contro lo Sturm. "Sarà partita dura, tosta, di grande intensità e spirito agonistico - ha spiegato l'allenatore biancoceleste -. In questo momento non siamo competitivi su tre fronti, spero lo saremo nei prossimi mesi". (ANSA).