Lazio, Sarri: "Sono i più forti del campionato. Da piccolo tifavo Napoli e mi sentivo uno di loro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio-Sampdoria, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima sfida contro il Napoli: "Da un po' di tempo giochiamo con squadre che giocano poco prima di noi. Non rinneghiamo le nostre filosofie perchè giochiamo contro una squadra più forte di noi. Loro sicuramente sono i più forti di questo campionato. Il Napoli ha fatto una politica di un coraggio estremo nell'ultimo anno. Giuntoli è un maestro in questo e avevo grande fiducia in lui. Anche se così forte era difficile pronosticarlo. Da piccolo tifavo Napoli e mi sentivo uno di loro".