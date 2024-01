Lazio, Sarri zittisce Mourinho: “Rigore netto e le palle gol della Roma sono state 0”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma ha risposto alle parole di Mourinho.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma ha risposto alle parole di Mourinho sul rigore che ha deciso il derby: "Per l’immagine che ho visto io il rigore è netto. Un colpo netto, senza andare neanche vicino al pallone. Tanto che Orsato ci è rimasto 8 secondi al monitor. Però l’episodio mi interessa fino a un certo punto. Escluso 3-4 minuti nel recupero, le palle gol della Roma sono state 0. I venti minuti dopo il gol è una bestemmia non aver raddoppiato. A livello complessivo, l’1-0 non è legittimo ma è stretto”.