Lazio, Tare contro il Torino: "Noi siamo qui rispettando protocollo, aspettiamo le decisioni..."

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport dall’Olimpico, dove doveva giocarsi la sfida col Torino: “Potrei dire tante cose ma le tengo per me… Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio. Ora aspettiamo quel che riguarda il regolamento stando 45 minuti qua, poi lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Avrei voluto giocare? Assolutamente sì. Conveniva anche a noi non giocare, ma il campionato va rispettato. Le cose sono state decise prima, quando ci sono questi momenti le cose vanno rispettate. Noi siamo qua ed aspettiamo. Mi aspetto lo stesso iter Juventus-Napoli? Non vogliamo entrare in queste dinamiche, solo fare il nostro compito rispettando ciò che dice la lega.

Le ragioni del Torino? Io non devo capire, devo solo rispettare il regolamento della Lega. Ci sono tanti punti di vista, ma non compete a me discutere. Il Torino quali alternative avrebbe potuto avere? Non voglio creare alcuna polemica. Sappiamo come stanno le cose. Noi siamo qui, l’unica cosa che conta. Ora aspettiamo, poi chi deve decidere deciderà. Ci è stato proposto di giocare domani? No.

Poteva essere utilizzato il bonus per rimandare il match? Fino a ieri sera non abbiamo avuto alcuna informazione al contrario. Pensavamo di giocare la partita, anche stamattina. Noi abbiamo rispettato il protocollo, poi gli organi competenti prenderanno le decisioni".