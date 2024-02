Lazzari su Zielinski: “Follia privarsene a zero e genialata prenderlo a zero”

Andrea Lazzari, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Andrea Lazzari, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Zielinski è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale, è arrivato al massimo della sua carriera. Quando scende in campo esprime un gioco fantastico, sarebbe una follia privarsene a zero e sarebbe una genialata prenderlo a zero. Avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa di più, così come Allan che pure giocava con me ad Udine. Entrambi, da Udine in poi, sono cresciuti tantissimo. Piotr forse è stato un po’ discontinuo per diventare un vero top player”.