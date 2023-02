LDA: "Incredulo per il Napoli, come per me a Sanremo! Osimhen? Il mio preferito è Lobotka!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport a Sanremo, il cantante LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, ha parlato anche della sua passione per il Napoli

"Ho realizzato un sogno, anzi il sogno che coltivavo da quando avevo 13-14 anni. Giocavo a calcio a buoni livelli, dicevano tutti che ero una promessa, ma anche quando correvo con il pallone tra i piedi in testa mi giravano le canzoni. Sanremo e Serie A? È senza dubbio l’anno più bello della mia vita. Napoli? È un gruppo incredibile dentro e fuori dal campo, stanno facendo qualcosa di straordinario. Merito di Spalletti e del suo staff, ma gli ingredienti che stanno facendo la differenza sono tanti. Osimhen e Kvaratskhelia? Certo, anche se il mio preferito è Lobotka, ha avuto una crescita incredibile, è uno che sa sempre cosa fare in campo, che è sicuro di sé e che trasmette sicurezza anche a noi tifosi. Scudetto? Io la parola che inizia con la “s” e finisce con “etto” non la pronuncio, al di là dei 13 punti di vantaggio. Scorsa estate? C’è la stessa incredulità di quando ho saputo che sarei venuto a Sanremo".