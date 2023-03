Le belle parole di Osimhen? Spalletti: "Provate a intervistare Demme e chi gioca meno, poi vediamo..."

Anche Victor Osimhen ha speso belle parole per Luciano Spalletti. In conferenza stampa l'allenatore di Certaldo oggi ne ha parlato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Victor Osimhen ha speso belle parole per Luciano Spalletti. In conferenza stampa l'allenatore di Certaldo oggi ne ha parlato: "Prova ad intervistare Demme o chi gioca meno e vediamo (ride, ndr), è uno di quelli che meriterebbe di giocare per qualità, esperienza. Per me è facile lavorare con ragazzi che hanno qualità, attitudine all'ascolto, all'apprendimento perché c'è sempre la possibilità di andare avanti. Li ringrazio, ma sono sempre loro gli artefici di quello che sta succedendo.