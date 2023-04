Le percentuali di passaggio del turno di Cruciani: “55% Milan e 45% Napoli”

Giuseppe Cruciani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’

Giuseppe Cruciani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’: “Sono un grande difensore di quello che Inzaghi ha fatto con l'Inter. Se l'Inter andasse in finale di Champions, non confermarlo sarebbe una follia. 11 sconfitte, ma non è che Simone sta sulla linea di porta e tira alto. Anzi, quei gol lui li segnava.

Champions? Le probabilità sono 55% Milan e 45% Napoli per domani sera. Invece l'Inter ha l'80% di possibilità di passare con il Benfica”.