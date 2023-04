Leao: "Si parla troppo male del Milan! Vinta la prima finale, ma in Champions sarà diverso"

Autore di una doppietta nella sfida vinta 4-0 al Maradona contro il Napoli, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha commentato il successo

Autore di una doppietta nella sfida vinta 4-0 al Maradona contro il Napoli, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha commentato il successo ai microfoni di 'Paramount+': "Sono molto felice per la squadra e per la vittoria contro una squadra molto forte, penso che abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare così".

Sul ruolo: “Mi sento più a mio agio in questa posizione (esterno nel 4-2-3-1, ndr), largo a sinistra aspettando il pallone ma anche facendo tagli verso l’interno. A volte, quando sono al centro, credo di non avere lo spazio per girarmi e puntare l’uomo. Quindi preferisco giocare in questo sistema”.

Oggi ha fatto la differenza il cambio di sistema di gioco oppure un approccio differente alla partita? "Entrambe le cose. Alcune persone parlano tanto di noi in modo negativo. Sapevamo che giocando contro questo Napoli in questo stadio avremmo dovuto fare una grande partita per batterli”.