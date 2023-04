Lecce, Falcone: "Ripetiamo l'impresa dell'andata! A Meret ho detto una cosa in Nazionale..."

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Napoli:.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Napoli: "I tifosi pensano che ci siamo un po' rassegnati o abbiamo mollato, ma non è così, ve lo posso assicurare. Ci aiutiamo a vicenda, i tifosi sono un po' arrabbiati con noi ma vogliamo uscirne il prima possibile".

Da uno a dieci, quanto è soddisfatto della convocazione in Nazionale?

"Sono molto soddisfatto, bellissima esperienza, ringrazio il Lecce per l'opportunità che mi ha dato. Spero e mi auguro che non sia la prima e l'unica, ma dovrò guadagnarmelo sul campo".

In Nazionale ha parlato del match contro il Napoli con Meret?

"No, ma a Malta faceva vento e gli ho detto che a Lecce è uguale (ride, ndr). Sarà la gara più complicata in assoluto: giochiamo in casa e vogliamo fare bene, vedremo come andrà".

Pensa che sulle difficoltà pesano le condizioni anagrafiche, vale a dire una squadra giovane per questo campionato?

"Credo di no, i nostri sono giovani bravi e intelligenti. L'esperienza ci può anche stare, ma non è sicuramente questa la causa. Lo stacco che abbiamo sul Verona ci fa stare un po' inconsciamente tranquilli, forse ci manca la convinzione giusta. Ma questi 27 punti sono stati fatti proprio da questa squadra".