Lecce, il Dott. Congedo: “Infortunio Neres? Potrebbe star fermo almeno 3 settimane”

Giuseppe Congedo, responsabile dello staff medico del Lecce, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortunio Neres? Se la lesione fosse di primo grado dovrebbe star fermo almeno tre settimane. Se fosse di secondo grado ci vorrebbero circa cinque settimane. Non conosco la situazione, vi sto solo parlando dal punto di vista teorica. Sarà un fatto occasionale, non è legato a problemi particolari. In questo periodo, col freddo e l’umidità, si va incontro a infortuni del genere.

Dorgu? Destinato ad una carriera top, non ho alcun dubbio. Peccato non sia andato al Napoli”.