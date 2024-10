Lecce, il ds Trinchera a Dazn: "Grande voglia di riscattarsi dopo pessima figura, c'è fiducia"

vedi letture

Il ds del Lecce Stefano Trinchera è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita della sfida che inizierà alle 15 contro il Napoli.

Come ha visto la squadra?

"Ha grande voglia di riscattarsi dopo la pessima figura contro la Fiorentina, siamo molto vicini a loro perché il livello della Serie A è notevole. Vogliamo difendere quanto fatto in questi anni".

Avete tanti stranieri: è un punto debole non avere un'ossatura italiana?

"Sarebbe di buon auspicio, ma nel calcio di oggi cerchiamo di ottimizzare cercando di intravedere le qualità anche fuori dal nostro territorio, ci siamo anche riusciti in questi anni. Non è obbligatorio andare fuori, ma quando in Italia troviamo poco, allora andiamo a cercare talento anche fuori".

La testa è il problema?

"Abbiamo cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi cercando di trasferire quelle che sono le nostre certezze. Abbiamo detto a mister e giocatori che abbiamo fiducia, ma è importante che l'abbiano anche loro che scendono in campo. C'è fiducia".